PTT Tarafından 17 bin TL Tutarında Şartsız Kredi Verilecek

Ekim ayına girilmesi ile birlikte her geçen gün kredi kampanyalarının ardı arkası kesilmeden verilmeye devam ediyor. Kamu bankaları ve diğer bankaların arasındaki yerini alan PTT ise yeni bir kredi kampanyası hakkında duyuru gerçekleştirdi. PTT ile Aktif bank tarafından birlikte ortak gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte vatandaşları derinden rahatlatacak kredi kampanyasından sizlerde yararlanabilirsiniz. Kredi onayını aynı gün içerisine alarak kullanmanız mümkündür.

PTT tarafından yapılan son kampanya ile birlikte 17 bin TL ihtiyaç kredisi başvuruları alınmaya başlandı. PTT Aktifbank üzerinden sunduğu kredilerde düşük faiz oranı ile 17 bin TL tutarındaki krediyi 36 ay vadede ödeme hakkına sahip olacaksınız. Aynı zamanda ilk taksit ödemesi için 3 ay erteleme şansınız da bulunuyor. Kredi başvurunuzu yaptıktan sonra onay almanız halinde ev ve iş adresleriniz üzerinden kredi teslimatlarınızı alabilirsiniz. Kredi başvurusu için ise telefonunuz üzerinden şuanda SMS göndererek hemen kampanyaya dahil olabilirsiniz.

Aktifbank SMS ile 17 bin TL Kredi Başvurusu Kampanyası

SMS ile Aktifbank 17 bin TL tutarındaki kredi başvuruları devam ediyor. KREDI yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajını 3050’ye gönderen vatandaşlara 5 dakika gibi bir sürede sonuç bildirilmektedir. Kredi onay mesajı aldıktan sonra aynı gün içerisinde kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Onay alınan tutarı ise düşük faizler üzerinden ödemeleri gerçekleştirebilirsiniz.

PTT ile Aktifbank ortaklaşa düzenlediği kredi kampanyasına başvuru gerçekleştirip onay alırsanız, ev ya da iş yerlerinden hiçbir yere ayrılmadan kullanmaya başlayabilirsiniz. SMS ile başvuruda bulunmak istemeyenler ise resmi internet sitesi kanalı aracılığı ile işlemlerini yerine getirebilir. Sitede yer alan başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulmasından sonra kampanyaya katılımınız alınacaktır. Onay aldıktan sonra kredinizi 36 ay vade ile 3 ay ertelemeli şekilde ödeyebileceksiniz. PTT aracılığı ile emekli maaşı alanlar ise 80 bin TL tutarına kadar kredi miktarını yükseltebilme şansı olacaktır.