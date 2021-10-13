Cumhurbaşkanı Erdoğan İşaret Etti: Ziraat’ten 100 Bin Liralık İhtiyaç Kredisi Başlatıldı!

Ziraat Bankası, yeni destek kampanyasını son dakika olarak resmi olarak duyurdu. Diğer banka faizlerine göre uygun faiz oranları ile ortaya çıkartılan bu kampanyanın detayları da Ziraat Bankası internet sayfasından açıklandı.

Ziraat Bankası, geçtiğimiz günlerde yeni bir ihtiyaç kredi kampanyasını kamuoyuna sundu. Diğer bankalara nazaran uygun faiz seçenekleri ile ortaya çıkan bu kampanyanın detay bilgileri ise resmi internet sitesi üzerinden meraklılarına paylaşıldı.Ziraat Bankası tarafındansunulan kredi kampanyası için gerekli şartların sağlanması zorunludur. Bu şartların yanında kredi notu düşük olan vatandaşlar da, Ziraat Banka şubelerinden başvuru işlemlerini yapabilecekler. Bu kredi 3 ay ertelemeli olacak şekilde müşterilerine özel olarak sunulacaktır. 100 Bin liralık ihtiyaç kredisi için belirlenen vade oranı ise 36 aya varan bir süre olarak belirlendi.

Ziraat Bankası’nın Kredi Kampanya Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası, tarafından yeni ihtiyaç kredi kampanyası geçtiğimiz günlerde resmi olarak kamuoyuna duyuruldu. Bu destek kampanyasından yararlanabilmek için ise T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılması gereklidir. Sonrasında kişiye ait kredi notu sorgulanarak kredi için ön onay alınmalıdır. Bütün bu şartları sağlayan vatandaşlar, Ziraat Bankası’ndan 100 Bin TL’ye varan tutar kadar ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. Bu ihtiyaç kredisinin ilk taksiti ise istenildiği takdirde 3 ay ertelemeli olarak başlayabilecek.

Maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar için ise sunulan bu kredi kampanyası, düşük faiz oranı ile yansıyacaktır. Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler ise kredi için bekletilmeden onay alarak hemen krediyi kullanabilecekler.

İhtiyaç Kredi Başvuru İşlemleri Nasıl Olacak?

Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi kampanyasına başvuru yapmak için herhangi bir banka şubesine başvuru işlemleri iletilebilir. Bütün bu adımların yanında söz konusu ihtiyaç kredisine başvurmak isteyenler, Ziraat Bankasının resmi internet sitesine de giriş şubeye başvurmadan internet üzerinden işlemleri başlatabilirler. İnternet bankacılığı üzerinden başvuru yapılması halinde başvuruya onay aldıklarında banka şubelere giderek onaylanan kredileri kullanabilecekler. İnternet bankacılığının yanında Ziraat Bankası’nın mobil uygulamasını kullanarak da başvuru işlemleri yapılabilmektedir. Mobil uygulama kullanarak başvuruda bulunan ve onaylananlar ise bankaya gitmeden kredi tutarlarını kullanabilecekler.