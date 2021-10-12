Halkbank Son Dakika Olarak Duyurdu! Maaşın 45 Katına Varan Kredi İmkanı!

Halkbank tarafından maaşların 45 katına varan miktarda ihtiyaç kredi kampanyası halka arz edildi. Halkbank üzerinden kredi kullanmaya karar veren kişilere yeni bir haber geldi. Söz konusu bu haber ile beraber maaşların 45 katına varan miktarda herhangi bir şart olmadan kredi onay alabilme ihtimali vardır.

Halkbank, son dönemlerdeki kampanyalarla beraber adından söz ettiren bankalar arasındadır. Açıklanan son kampanyalar ile de maaş ya da emekli maaşı alanlar, maaşlarının 45 katına varan miktarda banka üzerinden kredi talep edebilecekler.

Halkbank’ın Kredi Kampanya Şartları Nelerdir?

Halkbank üzerinden alınabilecek kredilerde banka kendi prensiplerine uygun olarak kredi uygunluk durumuna bakmaktadır. Halkbank’ın sunduğu ihtiyaç kredi başvurusu için bakılacak olan politikaların başında emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını Halkbank’tan almaları gereklidir.

Halkbank üzerinden alınan emekli maaşları aracılığı ile hızlı bir biçimde kredi başvurusunda bulunabilir ve alınan maaşın 45 katına kadar kredi kullanılacaktır. Halkbank’tan sigortalı olarak çalışan müşteriler için son iş yerinde en az 6 aylık sigortalı olarak çalışılmış olması gerekli olacaktır. Halkbank ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişilerin özellikle kredi notuna göre de onay işlemlerine bakacak. Buna göre kredi notu sıfır olan ya da çok düşük olan kişiler maalesef ki düşük limitli kredi kullanabilecekler.

Halkbank 45 Katlı Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak ve bu krediyikullanmak isteyenler en yakın Halkbank banka şubelerine giderek kimlik bilgileri ve gelir belgesini ibraz etmelidir. Bu şekilde de krediye başvurmalıdır.

Halkbank bu kredi ile 3 ay vade ertelemeli olmak üzere 36 aya varan vade imkanı ile büyük bir imkan sunuyor. Söz konusu bu kredi kampanyasına ise yalnızca banka şubelerinden yapılacak olan başvurular kabul ediliyor. İnternet sitesi ya da SMS üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları için ise banka uygunluk durumuna göre doğrudan kredi onayı verebiliyor, bu durumda da doğrudan yine düşük faizli kredi kullanma imkanı doğabiliyor. Maaşın 45 katına kadar olan bu kredi için 1.55 faiz oranlarının kullanılması hedefleniyor. Bankanın uyguladığı güncel faiz oranları ise resmi sitede yayınlanmaktadır.