PTT Şubelerinden 20.000 TL Ödenmeye Başlandı, Son Dakika Açıklamaları ile PTT Önlerinde Kuyruk Oldu

PTT yaptığı açıklamalar ile birlikte vatandaşlara anında nakit kampanyası yapacağını açıkladı. Uygun faizlerle 20.000 TL'ye kadar aktif bank aracılığı ile kredi imkanı sunulacak. PTT yaptığı bu müjdeli haber ile birlikte 20.000 TL 36 ay vadeli nakit kredi kullanılacak. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre verilecek olan bu kredi kampanyasında 20.000 TL onay almak istiyorsanız başvuru yapmanız gerekiyor. PTT üzerinden başvurusu SMS ile yapılıyor.

SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler emekli maaşını PTT üzerinden alıyorsa PTT TC Kimlik yazarak 3050 numarasına mesaj atabileceklerdir. PTT maaş müşterisi olmaması durumunda Kredi TC Kimlik yazarak 3050 numarasına mesaj atılması gerekmektedir.

PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

10 bin TL’den başlayan ve 20 bin TL’ye kadar anında nakit para veren PTT, kredi şart ve detaylarını duyurdu. PTT tarafından yapılan kredi açıklaması, nakit para desteğine ihtiyacı olanları sevindirdi.

PTT ister PTT şubesine giderek isterseniz de cep telefonunuzdan mesaj atarak kredi başvurusunda bulunabileceğinizi duyurdu. PTT ihtiyaç kredisi ile şimdi kredinizi çekebilir, ödemelerine 3 ay sonra başlayabilirsiniz. 3 ay sonra ödemeye başlayacağınız PTT kredinin düşük faiz oranı olduğunu da hatırlatmak isteriz.

PTT SMS ile kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT üzerinden sms ile kredi başvurusu yazımızın başında da dediğimiz gibi Aktifbank aracılığı ile yapılmaktadır. PTT üzerinden acil kredi kullanacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredileri banka şubelerine gitmeden de yapabileceklerdir.

Cep telefonunuzun mesaj bölümüne gelin. Telefonunuzdan mesaj yazma bölümüne geldikten sonra mesaj kısmına “kredi” yazıp boşluk bırakın. Boşluk bıraktıktan sonra TC Kimlik Numaranızı da mesaja yazın. Yazdığınız mesajı 3050’ye kısa mesaj olarak yollayın. SMS ile yaptığınız ihtiyaç kredisi başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını cep telefonunuza anında mesaj olarak gelecektir. Kredinizin onaylanması durumunda PTT şubesine giderek çekmek istediğiniz kredi tutarını anında hesabınıza aktarabilirsiniz. Ben şubeye gitmek istemiyorum, oturduğum yerden kredimi almak istiyorum derseniz de, müşteri hizmetlerine talimat vermeniz durumunda krediniz anında hesabınızda!