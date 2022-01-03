Nakit İsteyenlerin Hesaplarına 10.000 TL Üzerinde Nakit Yatıyor! Son Dakika

Nakit ihtiyacı olanlar bankaların son zamanlarda kampanyalarını daha çok takip ediyorlar. Çümkü ekonomik sıkıntılar var ve bu sıkıntılar ile birlikte para ihtiyacı da oluyor. Bu durumda bankalar 10.000 TL ve üzerinde nakit kredi kullanacak olan kişilere kampanya başlattı. Uygun faizlerle verilecek bu kredilerde 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak nakit kredi kullanmaktadır.

Nakit ihtiyacınız varsa sizlere kampanya yapan QNB Finansbank, kendi resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda bir sms atarak vatandaşlara hemen kredi onayı vereceğini açıkladı. QNB Finansbank haricinde özel bankalar üzerinden de aynı kampanyalara katılarak kredi kullanabileceksiniz.

Başvuru yapacak olan kişiler 1200 kredi notuna uygunsa bankalardan kredi alabileceksiniz. Başvuru yapacak olan kişiler ayrıca bankalardaki kredi ve kredi kartı ödemelerini de uygun faizlerle yapacağını açıkladı.

QNB Finansbank

Cep telefonunuzun mesaj kısmın üzerinden TC kimlik numaranızı yazarak, 50 30 numarasına mesaj gönderirseniz, Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Banka kredi notu yüksek olan kişiler hemen kredi onay alabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması ile birlikte finans Bank'ın düşük faiz oranlı İhtiyaç Kredisi kampanyasından 36 ay vadeye kadar yararlanabilirler. İlk kredi taksit ödemelerinde de isterse 3 ay erteleme yapılabilmektedir. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya bankanın internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusu yapabileceksiniz.

TEB Bankası

Bir diğer mesaj ile kredi onayı veren bankaların başında gelen TEB Bankası, 44 66 numarasına kimlik numarasını gönderen kişilere hemen anında onay veriyor. Kredi kullanmak isteyen kişiler TEB Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, bankanın belirlemiş olduğu faiz oranları ile birlikte SMS kredi onayı almaları ile en yakın banka şubesinden sadece kimlikleriyle bu krediyi kullanabilirler.