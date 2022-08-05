PTT Şubelerinde Kuyruklar Neden Uzadı? Devlet Desteği Almak İsteyenler Haber sizi ilgilendiriyor ...

PTT şubelerinin önünde kuyruklar oluştu. Kuyrukların oluşmasına neden olan olay ne? Devlet desteği kuyrukların oluşmasına neden oldu. Devlet desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bu habere dikkat! Konu ile ilgili detaylar haberimizde…

PTT şubelerinde kuyruklar sokaklara taştı! Devlet vatandaşlarına destek veriyorum dedi. Bu duyuru üzerine sokaklarda kuyruklar oluştu. 10 bin TL tutarlı devlet desteği izdihama yol açtı. Devlet desteğinden faydalanmak isteyenler başvurularını hemen yapabilir. Detayları okurlarımız için derledik…

Devlet vatandaşa destek veriyorum diyerek uygulamayı başlattı. Vatandaşlar, PTT Kurumu üzerinden 10 bin TL tutarlı destek için başvurularını PTT gişelerinden yapabilirler. PTT üzerinden nakit almak isteyen vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirebilir. PTT gişelerinden yapılabildiği gibi PTT SMS yöntemi ile de başvuru yapmak mümkün gözüküyor. Kuyruklarda beklemeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar kredilerini başvuru yaparak alabilirler. Kredi kullanımlarında 36 ay vade seçenekleri bulunuyor.

Devlet desteği olarak 10.000 TL tutarlı ihtiyaç kredisi için PTT ve Aktifbank üzerinden kampanya katılım sağlamak gerekiyor. İşlem yapılması halinde 10 bin TL tutarlı kredi için SMS ile onay alınabilir. Onay alınması halinde şubelerden veya PTT şubelerinden kredi imkânı kullanılabilir.

SMS ile yöntemi ile başvuruda bulunacak olan vatandaşlar, bankanın SMS numarasına gerekli bilgileri göndermek sureti ile başvuru yapabilir. Cep telefonlarından 3050 nolu numaraya KREDİ TC Kimlik numarası yazılarak göndermeleri yeterli olacak. Başvuru yapıldıktan sonra başvuru yapan kişiye kredi ile ilgili geri dönüş yapılarak sonuç bildiriliyor, olumsu sonuç neticesinde onay alınması durumunda, banka TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak kredi notuna göre onay verecek.

SMS ile başvuru yapıldıktan sonra şayet onay için olumsuz durum söz konusu ise, en yakın PTT şubeleri ziyaret edilerek buradan başvuru yapılabilir. Başvuru için kimlik belgesi yeterli gözüküyor. PTT tarafından verilecek olan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda, emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları yeterli olacak. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 10 bin TL tutarın yanı sıra 80 bin TL ye kadar nakit alma imkânına sahip olabilecek.