PTT Son dakika haberi: TC kimlik numarası üzerinden 50.000 TL'ye kadar ödeme alın!

Ptt üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların belirlenen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri artık 50000 TL'ye kadar verileceği açıklandı! Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi hesaplarına yatırılarak, kullandırılacak ve onaylanan kliniklerde hesaplara yatırılacağı açıklandı. Ptt, ihtiyaç kredisi kampanyası Aktif Bank aracılığı ile birlikte sizlere verilecek ve onaylanan bu kredileri uygun olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen onay alabileceksiniz.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmaları durumunda 5 dakika içerisinde kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi 50000 TL'ye kadar hemen ödenmektedir. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanacaktır.

En yakın banka şubesine giderek veya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi başvurusunu, cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen yapabilecek. Ptt kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 90 gün ertelemeli olarak 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlayacaktır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz yeterli.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 90 gün ertelemeli olarak alacakları bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde hemen yapabilmektedir. Ptt şubeleri üzerinden de başvuru gerçekleştirerek yıllık ödeme alabilirsiniz.