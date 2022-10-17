5 dakika içinde sizlere Denizbank 100.000 TL ödeme veriyor! Bu bankada hesabı olan-olmayan alabiliyor

Denizbank, yapmış olduğu son kredi kampanyasında 100000 TL kadar ödeme vereceğini açıkladı. 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda alabilecekleri kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebilecek ve onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Denizbank üzerinden kredi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi imkanından hemen faydalanabilirsiniz.

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde hizmet ödemesi verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yaparak, hemen kredi onayı alabiliyor.

5 dakika içerisinde kredi başvurusu

5 dakika içerisinde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim tc kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak ve onaylanan bu kredileri de istedikleri zaman, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden kullanıma sunulacaktır.

DenizBank şubelerine giderek başvuru yapmak isteyen vatandaşlar da sadece kimlikleriyle birlikte en yakın banka şubesine giderek kredi notu uygun olması durumunda gelir belgesiz olarak 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanabiliyor. Emekli olan vatandaşlar ise bu kredileri almak istiyorlarsa, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde hesaplarınıza ödeme alarak hemen yapabilirsiniz.