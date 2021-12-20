Garanti Bankası ve 2 Banka Kolları Sıvadı, Muslukları Açtı, Yılbaşına Kadar 50.000 TL Nakit Ödemeler Hesaplara Yatacak

Bankalar üzerinden yapılan son dakika kampanyaları ve yılbaşına kadar özellikle düşük faiz oranları ile verileceği için oldukça tercih edilmektedir. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya yapan Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Şekerbank, yaptıkları 50000 TL nakit kredi kampanyasında özellikle daha önce kredi onayı alamayan vatandaşlara yardım edecek.

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Şekerbank üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda 50000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, bireysel olarak ihtiyaç kredisi alabilecek. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların başvuru yapabilecekleri bu kampanyalara katılmak isteyen kişiler, 50000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyasından hemen başvuru yaparak onay alabilecektir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerde en yakın banka şubesine gidecek, kredi başvurusunda bulunabilir ve hemen sonucunu öğrenebilir. Garanti Bankası, 50000 TL'ye kadar kredi verirken, emekli olan vatandaşların emekli maaşlarının kendi bankalarında olması gerektiği hakkında bilgileri yayınladı.

Garanti Bankası, ayrıca sigortalı olarak çalışan kişilerinde kendi bankalarından maaş almama durumunda en az 3 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olmasını isteyecek. Garanti Bankası, özellikle sigortalı olarak çalışan kişilerin daha önce kredi notu olmaması durumunda da 50000 TL'ye kadar kredi kullandıracak. Size en yakın Garanti Bankası şubesinden ve Garanti Bankasının resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişilerde, banka şubelerinden ve banka, resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilir. Kamu bankası olan Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderken kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, ayrıca bankanın mobil uygulamasını sizlere yardımcı olacaktır. 50000 TL'ye kadar düşük faizli oranlı kredi, yılbaşına kadar ödenecektir.

Şekerbank

Kamu destekli, bankalardan bir tanesi olan Şekerbank üzerinden sadece emekli olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi notu düşük olsa bile kredi, onaya sunulacak. Size en yakın Şekerbank şubesine giderek kredi başvurusunu yapabilir ve onaylanan tutarı, hemen 36 ay vadeli olarak aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Şekerbank İnternet üzerinden ve SMS ile kredi başvurusu almıyor.