PTT şartsız 5000 TL ödeme veriyor: PTT gişelerinden alabilirsiniz, Okul ihtiyacı Para ihtiyacı olan herkese Ödeme

PTT üzerinden yapılan son dakika kampanyası 5000 TL'ye kadar ödeme verileceği hakkında. PTT üzerinden yapılan duyuru ile birlikte PTT anlaşmış olduğu bankalardan bir tanesi olan aktif bank kredi notu düşük olan kişilere bile 5000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı vereceğini duyurdu. Son zamanlarda özellikle acil paraya ihtiyacı olan ve okul ihtiyacı için para bulmak isteyen ailelere PTT tarafından destek veriliyor. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak sizlerde 5000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz.

PTT aktif bank aracılığı ile yapmış olduğu bu anlaşmalı kredilerde 5000 TL'ye kadar hemen Onay alabileceksiniz. PTT 5.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler ne kolay kredi kampanyasına katılarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını PTT şubelerine gitmeden de öğrenebilirler.

PTT acil kredi kampanyası başvurusu

PTT gişeleri üzerinden yapılan bu kredi kampanyası başvurusuna katılmak isteyen kişiler en yakın PTT şubesine giderek hemen onayı alabilir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler gişe personeli tarafından almış oldukları ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak kredi kullanabilirler.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler Bu formu doldurduktan sonra aktif bank değerlendirme yapacak ve değerlendirme sonucu sizlere söylenecek. Bankalarda icralık veya avukatlık ve durumunuz yoksa hemen sonuç gelecek ve kredi onayı alarak gelir belgesiz olarak sadece kimliğinizi vererek PTT gişelerinden bu parayı kullanabileceksiniz.

PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişilerde üzülmesin. PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler SMS atarak hemen onay alıp almadıklarını görebiliyorlar. Bunun için aktif bank'ın 3050 numarasına ücretli bir mesaj atmanız gerekmekte.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya krediye uygun boşluklara kum ve kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına bu mesajı gönderin. 5 dakika ile 10 dakika arasında banka değerlendirmeyi sizin Kredi notunuz a göre yapacak ve kredi notu uygun olan müşteriler de hemen Kredi onay verecek.

Bu bankanın yapmış olduğu kampanyada özellikle Kredi notu düşük olan kişilerde bankalarda herhangi bir sorun yoksa onay alabilirler.