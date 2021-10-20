Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta ödenmesini istedi, emekli olan kişilere ve çalışan kişilere ödenecek olan limitler belli oldu . Son dakika haberi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay verilen ve bu hafta içi ödemeleri başlatılacak olan kamu bankaları aracılığıyla verilecek borç kapatma kredilerinde detaylar belli oldu.

50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler 36 ay vade ile 50.000 TL üzerinde kredi kullanacak olan kişiler ise 24 ay vade ile kamu bankalarından işlem yapabilecekler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler kredi onayı almaları ile birlikte bu bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilecekler.

Devlet destekli olarak verilecek bu krediler de düşük faiz oranları ile en fazla 100 bin TL'ye kadar onay verilecek. Kamu bankalarından almış olduğunuz bu krediler de sadece borçlarımız için kapatma kredisi kullanabileceksiniz.

Borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler tüm bankadaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için bu krediye başvuru yapacak. Yüksek limitli ipotekli kredi taşıt kredisi ve konut kredisi gibi kredilerde borç kapatma kredisi yapılmıyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve halkbank'tan kampanya detayları nelerdir?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak Cumhurbaşkanı'nın duyurmuş olduğu krediyi kullanmak isteyen kişiler başvuru yapabilmeleri için bazı şartlara uygun olmaları gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler güncel olan banka borçlarımı kapatma Kredisi olarak kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları bu 3 bankadan birinde olması şartı ile onay verilir.

3 banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler sigortalı olarak çalışıyorsanız 1 yıldır aynı işyerinde sigorta primleri yatmış olması gerekiyor. Belirtilen mi şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız kredi başvurusu yapmak için herhangi bir sorun olmayacaktır.

Borç kapatma kredisine başvuru nasıl yapılacak?

Devlet destekli olarak verilecek olan borç kapatma kredilerine başvuru yapmak isteyen kişiler 100.000 TL'ye kadar işlem yapmak istiyorlarsa 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri 50.000 TL'ye kadar kullanabilecekler. Eğer 50.000 TL üzerinde onay alırsanız da bankadan 24 ay vadeye kadar kredi kullanacaksınız.

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler borç kapatma kredisine değil sadece ihtiyaç kredisine başvuru yaparak onay alabilirler. Bankaların resmi internet sitesine girerek borç transfer kredisi kampanyası ve sayfasına giderek buradan kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabileceksiniz.