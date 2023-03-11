PTT personel, memur ve KPSS'siz işçi alımı ilanı geliyor! 2023 başvuru formu iş başvurusu

2023 başvuru formu iş başvurusu... PTT personel, memur ve KPSS'siz işçi alımı ilanı geliyor! PTT'nin son dakika açıklamasında, personel sayısının azaldığı ve yeni personel alımı yapılacağı belirtildi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun verdiği cevaba göre, emeklilik, istifa ve vefat nedenleriyle personel sayısında azalma yaşanmış. Bu nedenle, yeni personel alımı yapılması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

PTT personel alımı için geri sayıma geçilirken, hangi kadrolara alım yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Büro personeli, uzman yardımcısı, sekreter, postacı, mühendis, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Ancak, henüz ilan tarihi netleştirilmedi.

Yukarıdaki haberde yer alan bilgilere göre, PTT'nin yeni personel alımı yapacağı ve personel sayısını arttıracağı anlaşılıyor. Bu nedenle, ilgilenenlerin haberleri takip etmesi ve ilanların yayınlanması durumunda başvuru yapmaları önerilir.

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