PTT Önlerindeki Kuyruk Sebebi Belli Oldu! 30.000 TL TC Kimlik Numarasına Göre Ödeme Yapılıyor

PTT son zamanlarda ihtiyaç kredisi vermesi ile birlikte gündemden düşmüyor. PTT kendi anlaşmış olmuş olduğu özel bankalar ile birlikte yapacağı Kredi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Kredi notunu dert etme sloganı ile PTT ve aktif banka aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz.

PTT 30 bin TL'ye kadar vermiş olduğu ihtiyaç kredilerinde banka kredi notu düşük olan ve bireysel müşteri olan vatandaşlara hızlı bir şekilde Kredi sonucunu sunmaktadır. PTT üzerinden acil ihtiyacınızın olması durumunda nakit kullanmak istiyorsanız PTT'nin anlaşmış olduğu aktif Bank aracılığı ile n kolay kredi kampanyasına katılabilir ve bu şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Sms ile başvuru yapılıyor

Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak PTT şubelerine gitmeden 30.000 TL alıp almadığınızı görebiliyorsunuz. PTT şubelerine gitmeden başvuru yapacak olan kişiler eğer bu bankadan emekli maaşı alıyorsa cep telefonlarının Mesaj kısmına PTT yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3050 numarasını gönderebilir.

Emekli maaşı almıyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına göndermeniz gerekiyor. Kendi cep telefonu numaranızı üzerinden yapmış olduğunuz bu başvuru ile birlikte Kredi değerlendirilmesi kısa bir süre içerisinde yapılacak ve 15 dakika içerisinde mesaj atmış olduğunuz Cep telefonuna kredi sonucu gelecektir.

Kredi sonucu olumlu olan vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek veya PTT şubesine gitmeden iş veya ev adresleri üzerinden kredi kullanarak işlem yapabilecektir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler acil destek Kredi kampanyasına ayrıca aktif Bank resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak da katılabiliyor.