Garanti Bankası Kredi Notu Düşük Olanlara Müjdeli Haberi Veriyor, 20.000 TL ile 40.000 TL Arasında Nakit Ödemeler Başladı

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden kredi notu düşük olan vatandaşlar için 20.000 TL ile 40.000 TL arasında kişilerin gelirine göre kredi onayı vereceğini açıkladı. Son zamanlarda özellikle banka kredi notu düşük olan vatandaşlar ihtiyaç kredilerinde kullanmak istiyorlarsa bankanın yapmış olduğu kampanyaları göz atarak ihtiyaç sahibi olması durumunda Kredi kullanabiliyor.

Garanti Bankası İlk olarak emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanya da şimdi sigortalı olarak çalışan ve son iş yerinde 3 aydır sigortası yatan sadece Kredi notu düşük olan kişilere de veriyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa Garanti Bankası kredi politikalarını incelemeli ve bu şekilde Kredi başvurusunda bulunmalı.

Başvuru nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda Kredi başvurusunun banka resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak yapabiliyor. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Kredi notu düşük olması durumunda bankalardan icralık veya avukatlık bir durumun olmaması gerekmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde Kredi alabiliyor.

Mobil Başvurusu

Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankadan mobil uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi servisine oradan da ihtiyaç kredisi başvurusu servisine tıklayarak buradan istedikleri limitlerde Kredi kullanabiliyor. Garanti Bankası bu şekilde yapılan başvurularda gelir belgesiz masrafsız ve anında kredi onayı sunmaktadır.

Emekli olan kişiler ise kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaşını Garanti Bankası şubesi üzerinden alması gerekiyor. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurumuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşı alanlar Kredi notu düşük olsa bile kredi onayı alabiliyor.