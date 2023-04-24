PTT önlerinde kuyruklar oldu! Son dakika! Kimliğini Alan PTT'ye Koştu! TC Kimlik İle Ödeme Verilecek

PTT, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara yönelik bir kampanya başlattı. İşlemi kolaylaştırmak için PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanya, vatandaşlara 36 ay vade seçeneği sunuyor. Bu kampanyaya başvuru yapmak isteyenler için detayları inceledik.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru yapmak oldukça kolay. Size en yakın PTT şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru esnasında kimlik belgenizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Ayrıca, PTT üzerinden SMS yoluyla da başvuru yapabilirsiniz. Bunun için "PTT" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaranızı yazarak 3050'ye mesaj göndermeniz yeterlidir. Kısa sürede başvurunuz incelenecek ve sonucu cep telefonunuza bildirilecektir.

Kredi Detayları Nelerdir?

PTT İhtiyaç Kredisi kampanyasında, 36 aya kadar vadeli krediler sunulmaktadır. Kredi tutarı ve vade süresi belirlemek için, başvurunuzda gelir belgenizi de yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Kampanya dahilinde sunulan kredilerin faiz oranları oldukça avantajlıdır ve ödemelerde 3 ay erteleme seçeneği sunulmaktadır.

Kredi Onay Süreci Nasıl İşlemektedir?

PTT İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında yapılan başvurular, Aktif Bank tarafından değerlendirilmekte ve onaylanması durumunda kredi tutarı hesabınıza yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hakkında size SMS yoluyla bilgi verilecektir. Başvuru sonucunun olumlu olması halinde, kredi tutarı 5 dakika içinde hesabınıza yatırılacaktır.