İş Bankası hesabı olanlar işlemlerini 2 gün içinde yapması gerekiyor! Bankadan açıklama geldi

İş bankası hesabı olan vatandaşlar, iki gün içerisinde işlem yapması, banka tarafından istenmektedir. Banka hesabınızın olması durumunda, sizlerde iş bankası Şubesi üzerinden alacağınız nakit kredi kampanyasında, düşük faizli kredi almak için iki gün süre verildi. Son zamanlarda yapılan kredi kampanyalarında özellikle gelir belgesiz olarak ve düşük faizli olarak kredi kullanmak isteyen kişilere bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak nakit imkanı sağlamaya devam ediyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde işlem sonucu verecek olan İş Bankası, kendi banka hesabı olan vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemesi yapacağını duyurdu.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak bankanın internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına banka şartlarına uygun olan vatandaşlar katılarak, hızlı bir şekilde sonuç alabiliyorlar.

Başvuru için 2 gün var!

Sizlerde para ihtiyacınızın olması durumunda iş Bankasının başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, ay sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Banka hesabınızın olması durumunda, işlemlerinizi işin İş Bankası, iş cep uygulaması üzerinden yapabileceğiniz gibi, ayrıca internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yaparak da nakit başvurusunda bulunabilirsiniz. İş bankası iş cep uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında sizlerde hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek, nakit kullanabileceksiniz. iş bankası üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanırken, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunuluyor.