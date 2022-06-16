Kimlik Numarası Son Hanesi Çift Rakam Olanlara Denizbank'tan Müjde!

Denizbank Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, T.C. Denizbank, T.C. kimlik numaralı kimlik numarasının son hanesinde 0, 2, 4, 6, 8 bulunanlara, kimlik numarası üzerinde 8.000 TL ihtiyaç kredisi kullandırılanlara 8.000 TL ödeme yapıyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bir müjde de Denizbank’tan geldi. Denizbank yönetim kurulundan yapılan temel atma açıklamasına göre, T.C-ID numaralarına 8000 TL tutarında ihtiyaç kredisi alırlar. Ayrıntılar ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.



Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için Denizbank üzerinden yürütülen kampanya ile T.C kimlik numaralarına 8.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandırılıyor, krediye başvuran vatandaşlar bu işlemleri Denizbank üzerinden 5 dakika içerisinde kullanabiliyor. Denizbank üzerinden genel kredi başvuru sürecini gerçekleştirmek için hazırlanan kredi kampanyasına katılım için belirli şartlar bulunmaktadır. 18 yaşında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz, kredi 1200, daha doğrusu kredi 90'ın üzerinde ise Denizbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunan vatandaşlar, belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde 8000 TL'lik krediyi 36 ay vade seçeneği ile çekebilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Bu kampanyaya katılarak Denizbank üzerinden çıkabilecek kredi miktarını merak ediyorsanız sonucu hemen öğrenebilirsiniz. Ona göre Denizbank üzerinden SMS ile kredi alan vatandaşlar, T.C. Kimlik numaralarınızı yazdıktan sonra 5030'a mesaj göndermeniz yeterlidir. T.C. kimlik numaranız ile 5030'a mesaj atıp 5 dakika içerisinde kredi onayı ile ilgili cevap alırsanız, gerekli Denizbank şubesinden veya ATM veya mobil bankacılık ile hesabınıza 8000 TL ihtiyaç kredisi aktarabilir, internet bankacılığı transferi mümkündür.