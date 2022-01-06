Ziraat Bankası Bugüne Özel 5000 TL Vereceğini Duyurdu! Acil Para İsteyenlere 5000 TL İhtiyaç Kredisi Verilecek!

Ziraat Bankası hızlı bir şekilde 5000 TL vermektedir. Son dakikada yeni bir kampanya duyurdu. Ziraat Bankası, dakikalar içerisinde 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanıza olanak tanır. Ziraat Bankası aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan ve bankanın şartlarını sağlayan müşteriler aynı gün 5000 TL'ye kadar kredi onayı alabilecekler. Banka hesabı olan kişilere mobil uygulama üzerinden otomatik olarak 5000 TL bireysel ve ihtiyaç kredisi verilecektir.

Ziraat Bankası 5000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, acil bir durumda 5000 TL ihtiyaç kredisi için bankanın resmi internet sitesinden başvuruda bulunabilirler. İhtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduğunuzda banka size 5000 TL'ye kadar hızlı kredi onayı veriyor. 36 ay vade ve ilk taksit taksitleri için üç ay erteleme olacak bu kredi uygulamasında ilk taksit ödemesini üç ay ertelemek isteyip istemediğinizi bilmemiz gerekiyor.

Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizi değerlendirecek ve TC Kimlik numaranızın değerlendirmesine göre kredi sonucunu anında size bildirecektir. Kredinizi, izin verilen tutara kadar anında hesabınıza aktarabileceksiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen tüketiciler, bankanın mobil bankacılık hizmetini kullanmaları halinde banka şubelerine gitmek yerine internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilecekler. Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişiler, banka şubesine gitmelerine gerek kalmadan anında kredi hesaplarına para yatırabilecekler. Banka, müşterilerine kredilere yüzde 1,55 faiz sunarken, banka hesabı olmayan kişilere de ihtiyaç kredilerine yüzde 1,59 faiz veriyor.

Ayrıca kimliğinizi en yakın Ziraat Bankası lokasyonuna getirerek 5000 TL hızlı kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası'na yapacağınız başvuru sonucunda hemen kredi için yetkilendirileceksiniz ve kredinizi onaylanan tutara kadar aynı gün kullanabileceksiniz. Banka şubelerine sadece kimliğinizi getirmeniz yeterli olacaktır. Gerektiğinde banka sizden gelir belgesi isteyebilir.

Kredi kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Ziraat Bankası'nın sosyal medya sayfalarını takip edebilir veya bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilir, kredi başvurusunda bulunabilir ve bilgi alabilirsiniz.