PTT Kredi Kampanyasını Duyurdu: 25.000 TL Şartsız Kredi Verecek: Nakit sıkıntısı yaşayan kişiler için PTT son dakika kampanyası yaptı. Yeni düzenlemeye göre PTT ihtiyaç sahibi kişilere 25.000 liraya kadar kredi verecek. Ekim ayına girilmesiyle birlikte çok sayıda banka ve kredi imkanı sağlayan kurumlar tarafından yeni kredi kampanyaları açıklandı. Bu kampanyalara göre bazı kurumlar vatandaşlardan gelir belgesi talep etmeden de kredi imkanı sunuyor.

Görevleri arasında günlük finansal faaliyetlerin yürütülmesi de yer alan PTT son dönemlerde yaptığı çalışmalar ile bankalarla ortaklık yaparak vatandaşlara kredi olanağı sağlar. İhtiyaç kredisi adı altında verilen bu kredilerden yararlanmak için belirli şartları sağlamak gerekir. Bu şekilde başvuru yapıldığında hemen gün içinde kredi onaylanır ve kullanılabilir.

PTT İhtiyaç Kredisi

Son yaptığı kampanya ile ihtiyaç sahiplerine 25.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini duyuran PTT bu krediyi Aktifbank ile yaptığı anlaşmaya göre sunacaktır. Krediyi alabilmek için bankanın kredi politikalarına uygun olmak gerekir. Bunun üzerine PTT aracılığıyla iş ya da ev adresi kullanılarak düşük faizli ve 3 ay ertelemeli 25.000 TL kredi alınabilecektir. Kredinin vadesi 36 ay olarak belirlenecektir. Krediye başvuru yapmak ve ne kadar tutara onay geleceğini hemen öğrenmek için Aktifbank SMS kredi kampanyasına katılmak gerekir. Bu kampanya kredi kullanmak isteyenlere SMS ile anında sonuç verir.

Aktifbank’tan SMS İle 25.000 TL Kredi Kampanyası

Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan Aktifbank SMS kredi kampanyasına başvuru için KREDİ TC KIMLIK yazılarak 3050 numarasına kısa mesaj gönderilir. Mesaj iletildikten sonra yoğunluk durumuna göre ortalama beş dakika içerisinde geri dönüş yapılır. Kredi onayı alan kişiler iş ya da ev adresi üzerinden onaylanan tutarda krediyi kullanabilecektir. SMS ile başvuruyu yapamayanlar için nkolaykredi.com.tr adresinden de ihtiyaç kredisi başvuruları kabul edilir. Kredi başvuru formundaki bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulduktan sonra şartları sağlayan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kampanyasından yararlanabilir. Bunun haricinde PTT emekli maaşı alan kişilere Aktifbank aracılığıyla 80.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunar. Bu kredi emekli olan kişilere onaysız ve şartsız olarak verilir.