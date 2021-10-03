Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 15 Ekimde 1797 TL Devlet Desteği Hesaplara Yatacak!

15 Ekimde 1797 TL Devlet Desteği Hesaplara Yatacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat ile birlikte 17 Ekim tarihinden itibaren 1797 TL devlet desteği hesaplara yatacak. Başvurular için ekran açıldı. Söz konusu başvuru şartları nelerdir?

Devlet tarafından verilen sosyal destek ödemeleri ile birlikte vatandaşların rahatlamaları için imkan sunuluyor. Koronavirüs salgın dönemi içerisinde vatandaşların mücadele ederken ekonomik açıdan oldukça sıkıntılı bir süreci geçirmesinden dolayı devlet yardımları ile destek sağlanıyor. Yeni bir başvuru için ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat ile başlamış oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlara 15 Ekim’den itibaren 1797 ödeme yapılacak. Henüz başvurusunu gerçekleştirmemiş olan tüm vatandaşlar için ise ekranlar şuanda açık durumda.

Devlet tarafından verilen yardımlara ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan destekler hızlı bir şekilde yapılmasını sürdürüyor. Sosyal devlet olma bakımından sorumluluklarını uygulaması ile her ay evde bakım maaşı adı altında düzenli şekilde ödemeler gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte vatandaşlar engelli ile yaşlılık maaşlarını da almaya hak kazanıyor. Tabi ki bakım aylığının alınabilmesi adına bir takım şartları da sağlamak zorundasınız.

Evde Bakım Maaşı Kimler Alabilir?

Devlet destekleri içerisinde en önemli konumda yer alan evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca düzenli bir şekilde her ay ödenmeye devam etmektedir. Evde bakım için muhtaç durumda olan yaşlı ile engelli kişilerin ailelerine ödemeler gerçekleştirilmektedir. Başvuru gerçekleştirecek aile için mutlaka dar gelirli olma şartı aranıyor. Aynı zamanda evde bakıma muhtaç olan kişilerin de durumlarını belirtir raporlar sunması gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

2021 yılında ödenecek evde bakım maaşı ne kadar olduğu konusunda vatandaşlar arasında sorular sorulmaya devam edilmektedir. Evde bakım maaş ödemeler yıl içerisinde 2 yıl kaydı olmak üzere zam almaktadır. Son zam ise geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştirilmişti. An itibariyle evde bakım maaşı olarak 1797 TL hesaplara yatırılmaktadır. Evde bakım aylığı açısından ödemeler ise her ayın 15 ile 30’u arasında gerçekleştirilmektedir. Gün içerisinde farklı illerde gerçekleştirilen ödemeler bir liste halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca duyuruluyor.