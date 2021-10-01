PTT Kredi Kampanyası Duyurdu: 17.000 TL Şartsız Kredi Onayı Verilecek

Ekim ayı ile itibaren bankalar ve kredi veren kurumlar, oldukça uygun ihtiyaç kredileri kampanyaları başlattı. Üstelik bazı bankalar bu kredilerde gelir belgesi de istemeden onay vermeye başladı. Ülkemizdeki devlet kurumu olan PTT üzerinden de son zamanlarda bankalar ortaklığında krediler verilmektedir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, belirtilen şartlar dahilinde hemen kredinizi onaylanarak aynı gün içinde kullandırıyor.

PTT yaptığı son kampanya olan 17.000 TL ihtiyaç kredisinde, başvuru yapacak olan kişilere belirli şartlar sunuyor. PTT Aktifbank aracılığı ile vereceği bu kredilerde, banka kredi politikalarına uygun olan kişilere, PTT üzerinden veya onay alırsanız, ev, iş adresiniz üzerinden kredi verecek. 3 ay ertelemeli ve düşük faizli alacağınız 17.000 TL kredilerde 36 ay vade yapılıyor. Kredi başvurusu için ne kadar onay alacağınızı merak ediyorsanız Aktifbank SMS kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Aktifbank'tan SMS atarak 17.000 TL Kredi Kampanyası...

Aktifbank üzerinden SMS atarak 17.000 TL kredi almak isteyenlere banka hemen sonuç veriyor. SMS ile kredi başvurusu için 3050 numarasına KREDİ TC KİMLİK yazarak gönderim yapın. 5 dakika içinde sizlere kredi sonucu gelecek ve bu sonuca göre kredinizi kullandıracaklardır. Aktifbank SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda, sizlere hemen sonuç gelecek ve onaylanan tutarı düşük faizlerle kullanacaksınız.

SMS ile başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alırsanız, banka sizlere ev veya iş adresinizde onaylanan tutarı da kullandıracaktır. SMS ile başvuru yapamayanlar nkolaykredi.com.tr adresine giderek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katıldığınızda şartlara uygun olan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli onay alabileceklerdir.

PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler ise Aktifbank'tan 80.000 TL'ye kadar kredi almaktadır. Aktifbank 80.000 TL'ye kadar emekli olan kişilere şartsız onay vermektedir.