Yalancı Dizisinde Gerçekler Öğrenilecek! Yeni Bölümde Yalancı Ortaya Çıkıyor

Yeni sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Yalancı, beğeni toplamaya devam ediyor. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve etkileyici hikayesi ile dikkat çeken dizi, ilk bölümü itibarıyla seyircilerin ilgisini çekmişti.

Salih Bademci ile Burçin Terzioğlu gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolünde yer aldığı yapım, 3. yeni bölümünü ekranlara getirecek. Projenin yeni bölümünde gerçek yalancının kim olduğu ile ilgili sahneler netleşecek ve sevilen dizi, magazin gündeminde yer alacak.

Bu akşam projenin 3. yeni bölümü ekranlara getirilecek ve yeni gelişmeler yaşanacak. Salih Bademci tarafından hayat verilen Mehmet Emir karakteri geçtiğimiz bölümün son bölümlerinde Deniz'in kendi evinde düşen küpesini bularak bu savaşta bir adım öne geçmeyi başarmıştı. Yanlış hamleleri sebebiyle Deniz’in şansı ise pek yaver gitmemiş ve öğretmen kafa karışıklığı yaşamıştı. Bunun yanı sıra Deniz öğretmenin geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam da ortaya çıkmış ve karşısına dikilerek dizide önemli bir yer üstlenmişti.

Deniz öğretmenin geçmişte kaldığını düşündüğü adam proje eklenerek bütün dengeleri değiştirecek ve Mehmet Emir’e yardım edecek. Kendi gerçeğine sıkı bir şekilde tutunmuş tarafları yeniden karşı karşıya getirecek olayda gizemli adam merak içerisinde bekleniyor. Diğer taraftan Doruk karakteri de babasının itibarını yeniden kazanması adına onu adım atmaya zorlayacak ve savaşta yeni hamleler yapılacak. Bu savaşta herkesin kendi savaşı konu edinirken hem kazanan hem de kaybeden sıklıkla değişmekte. Ancak yalancının ise kısa bir zamana kaldı ve gerçekler ortaya çıkmak için bekliyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Hülya Gezer'in yaptığı başarılı dizi Yalancı Show TV ekranlarında yeni bölümü ile sahnelenecek. Salih Bademci, Hazal Türesan, Burçin Terzioğlu, Şahin Irmak ve Cemal Toktaş’ın başrollerinde bulunduğu dizi etkileyici hikayesi ile televizyon ekranlarının gözdesi.