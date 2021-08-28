PTT Kredi İçin Duyuru Yaptı, Sadece O Bankadan 40.000 TL Ödeyecek

Son Dakika kampanyalarından birisi olan PTT kredi kampanyasına katılacak olan kişilere, banka hızlı ve anında sonuç verecek. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere yeni bir açıklama yapıldı. Bankanın anlaşması olduğu Aktifbank ile kredi verileceği ve bu kredilerin sadece ihtiyaç kredisi olduğu duyuruldu. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, belirlenen şartlara göre bu kredileri hemen anında alabileceklerdir.

PTT Aktifbank kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız yeterli olacaktır. Başvuruları PTT şubelerinden yapacağınız gibi ayrıca dilerseniz SMS atarak veya bankanın internet sitesine girerek de yapabileceksiniz.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, belirlenen şartlara göre kredi alabileceklerdir. Aktifbank hazırladığı nkolay kredi kampanyası ile birlikte 40.000 TL'ye kadar müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. 40.000 TL kredi alacak kişiler 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanırken kredi notu düşük olsa bile onay alabileceklerdir. PTT İhtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlem yapacak olan kişiler, Aktifbank'tan SMS ile kredi alabilecekler.

PTT Aktifbank SMS kredi kampanyası

PTT üzerinden verilen bu krediye emekli olan ve maaşını PTT'den alan kişiler ayrı, normal kişiler ise ayrı başvuru mesajı yazacaklardır. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, PTT SMS kredi kampanyası başvurusu şu şekilde. Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın, PTT emeklisi olan kişiler ise PTT yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak 3050 numarasına gönderin.

3050 numarasına mesaj attıktan 5 dakika sonra kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi hemen kullanacaksınız. İhtiyaç kredisi onay alan kişiler kredilerini kullanmaları için bankanın genel müdürlüğünden aranacaklardır. PTT aktifbank kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, şartlara uygun olmanız ile birlikte hemen işlem yapabileceksiniz.

PTT emeklisi olan kişiler ise emekli maaşını PTT'den alıyorsa, kredi notu düşük olsa bile PTT şubelerinden kredi kullanabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için size en yakın PTT şubesine giderek emekli kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.