Son Dakika Kredi Haberi: Denizbank Nakit İhtiyaçlarınızı 55.000 TL Verecek Çözecek, Banka Duyurusunu Paylaştı. Banka üzerinden yapılan duyuruda banka kredi şartlarına uygun olan kişilere, 55000 TL'ye kadar hemen destek ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Düşük Faiz oranları ile kredi verilecek ve bu faiz oranlarına göre 36 ay vadeye kadar 55000 TL kredi geri ödemesi yapılacak. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere banka 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunacak. 55.000 TL kredi alacak kişiler, SMS atarak veya bankanın belirlediği kredi başvuru yöntemlerini kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecekler.

Bankanın yaptığı bu duyuru ile birlikte, Denizbank müşterisi olan kişiler içinde güzel haberler var. Banka kendi müşterilerine bu kredileri 55000 TL'ye kadar online olarak da verecek. Online ihtiyaç kredisi alacağınız zaman banka sizlere hemen sonuç verecek ve onaylanan kredinizi de hemen hesabınıza yatıracak.

Denizbank kredi başvuru şartları

Denizbank'tan kredi kullanacak olan kişiler, şartlara uygun olması durumunda onay alacaklar. Banka kişilerin TC kimlik numarası üzerinden KKB sorgulaması yapmaktadır. Bu şekilde kredi kullanmak istiyorsanız, banka KKB skorunuza göre işlem yapacak ve onay vermesi için en az 1400 ve üzerinde bir KKB skorunuzun olması gerekecek. SMS ile başvuru yapan kişiler ayrıca diğer bankalardaki borçları ödendiyse, güncel gecikmeleri yoksa kredi kullanabileceklerdir.

Denizbank SMS kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden kredi başvurusu SMS ile yapılıyor. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere, banka hemen sonuç veriyor. 5 dakikada kredi onayı alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız, Kredim yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderin. Bu şekilde yaptığınız kredi başvurusu sonucu hemen sizlere gösterilecek ve sonucu olumlu olursa da hemen kredinizi kullanabileceksiniz. SMS sonrasında kredi onayı alan müşteriler banka şubelerine kimlikle giderek kredilerini kullanabilirler.

Denizbank WEB sitesi üzerinden de kredi veriyor. Bankanın resmi internet sitesinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup işlem yapabilir, kredinizi hemen onaylımı değil mi öğrenebilirsiniz. Kredi alacak kişiler 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.