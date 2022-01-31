PTT Kart Sahiplerine 5000 TL Ödeme Yapılacak

PTT kartı olan kişilere 5000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı Haberi geldi. Sadece PTT üzerinde kartı olan vatandaşlar 5000 TL ödeme alabilir. PTT yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte son zamanlarda özellikle vatandaşların acil ihtiyaçlarını gidermek istemektedir. PTT üzerinden 5000 TL'ye kadar ödeme alabilmeniz için PTT hesabınızın olması gerekmektedir. PTT üzerinden de yapılan bu duyuru sonrasında özellikle acil paraya ihtiyacı olan vatandaşların alabilecekleri bireysel ihtiyaç kredisi en düşük limit olarak 5000 TL hesaplara yatacak. PTT üzerinden 5000 TL nakit kredi kampanyasına başvuru nasıl yapılır kimler alabilir haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT aktif Bank aracılığı ile yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde acil nakit imkanı sunmaya devam ediyor. 2021 yılında en çok tercih edilen kredi veren banka olarak bilinen aktif Bank özellikli Kredi notu düşük olan vatandaşlara kredi verdiği için 2022 yılında da yine en çok tercih edilen bankalar arasında gösteriliyor. Aktif Bank anlaşmalı olduğu PTT üzerinden vermiş olduğu kredilerde vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç veriyor.

Verilen krediler de bireysel ihtiyaç kredisi olarak alınacak bu kredileri 36 ay vadeye kadar bölebilecek ve dilerseniz kredi ilk taksit ödemesi ne ertelemeli yapabileceksiniz. PTT aktif Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin PTT kartı olması durumunda şubelere gitmeden de bu kredileri kendi hesaplarını atabileceği yeni bir kampanya başladı. PTT kartınızı hesabınıza para yatırmak istiyorsanız öncelikli olarak aktif Bank SMS Kredi başvurusunu yapmalısınız.

Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3050 numarasını gönderin ve Bu bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılın. 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelir ve onaylanan tutar kadar kredinizin ne kadar olduğunu hemen sms ile görebilirsiniz.

PTT ayrıca yapmış olduğu kampanyalarda şubeler üzerinden de başvuru almaktadır. Özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşları PTT üzerinde ise 5 bin TL ile 80 bin TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacağın altını çizmek istiyoruz. PTT emekli maaşı almış olduğunuz şubeye giderek kimliğiniz ile birlikte gelir belgesiz kredi kullanmanız mümkün.