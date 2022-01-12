PTT Kart Kullanan Kişilere 10.000 TL 20.000 TL ve 30.000 TL Ödeme Yapıyor! Sizlerde Başvuru İçin Gününü Kaçırmayın

Ptt, özellikle bankalardan kredi alamayan ve kredi notu düşük olduğu için sonuç alamayan kişiler için yapmış olduğu kampanyaya devam ediyor. Nakit sıkıntısı yaşayan ve kredi kullanmak isteyen kişilerin tercih ettiği kurumlardan birtanesi olan PTT, kendi anlaşmış olduğu bankalar üzerinden vatandaşlara ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilere emekli olması çalışması veya devlet memuru olması durumunda bireysel olarak bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Ptt ile Aktifbank anlaşması verilecek olan 10000 TL 20000 TL ve 30000 TL kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranları ile kredi kullanabilir. Kredi başvurusu yapmak için PTT şubelerine gidebilir veya PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler için ise SMS atarak başvuru yapabilir.

Ptt üzerinden SMS ile başvuru yapmak isteyen kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilir.

Başvuruda bulunduktan sonra sizlere on onbeş dakika içerisinde kredi sonucu gelecek ve nekadar kredi onayı aldığınız mesajda gösterilecektir. Kredi onayı aldıktan sonra banka Genel Müdürlüğü, sizleri arayacak ve kredi hakkında bilgileri sunduktan sonra krediyi nasıl kullanmak istediğiniz hakkında sizden bilgi isteyecektir.

Ptt şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar PTT Aktif Bank, kredisini ev adresinde veya iş adresinde de kullanabilir. Genel müdürlük, sizi aradığı zaman nerede kredi kullanmak istiyorsanız orayı söylerseniz, bankanın personele, Ev adresinize veya iş adresinize gelerek sizlere kredi hakkında bilgiler verip, kredi kullandıracaktır.