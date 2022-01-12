Garanti Bankası Asgari Ücretle Çalışanlara 30.000 TL Vermeye Başladı! Düşük Faizlerle ve Anında Hesaba Yatacak

Bankalar üzerinden acil nakit kullanacak olan kişiler, hızlı bir şekilde nasıl kredi onayı alabileceğini araştırmaktadırlar. Garanti Bankası, bu tarz müşterilere ihtiyaç kredisi veren bankaların başında gelmektedir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, hem kısa süre içerisinde 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi onayı alabiliyorlar.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haber sonrasında başvurular alınmaya başlandı ve asgari ücretle çalışan en az 3 aydır aynı işyerinde olan kişiler başvuru yaparak, hemen kredi kullanabiliyor. Garanti Bankası üzerinden yapılacak olan açıklama sonrasında başvuru yapacak olan kişiler için belirli şartlar istenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, banka kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması durumunda size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kredi hakkında detaylı bilgiler alabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti bankası kredi başvurusu

Garanti Bankası, başlatmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar işlem yapacak. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi başvurusu yapabilir, kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, Garanti Bankası üzerinden 90 gün ertelemeli olarak kredi alabilirler.

Garanti bankası üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında banka sizi değerlendirmeye alacak ve gelir durumumuza bakarak kredi notumuza bakarak kredi onayı verecek. Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç Kredisi Başvurusu Formunu doldurarak işlem yapabilir.