Ptt, kampanya başlattı!! Banka ve gişe önleri kuyruk oldu, 31 Ağustos son gün...

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar ile birlikte sizlerde 31 Ağustos tarihine kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 40000 TL kadar verilecek kredilerden, nakit ihtiyacı olan ve emekli olan vatandaşlar istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, PTT şubeleri üzerinden işlemlerini yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceklerdir. Ptt yapmış olduğu kredi kampanyasında nakit kredi ihtiyacından faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır.

Ptt, İhtiyaç Kredisi

Ptt, son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyasıyla birlikte olup, diğer bankalara nazaran daha çok başvuru olan bankaların başında geliyor. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, özellikle banka kredi puanı düşük olması durumunda onay almaları durumu ile birlikte hemen işlem yapıyor.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin PTT şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte işlem yapmaları gerekmektedir. Ptt gişe personeli yardımı ile birlikte sizlere verilecek olan kredi başvuru formunu doldurduktan sonra 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilirsiniz.

Emekliye Ödeme

Ptt ayrıca emekli olan vatandaşlara da özel kredi kampanyaları yapmaktadır, emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız veya emekli maaşınızı PTT'ye taşımak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek Aktif Bank Emekli Kredisi kullanabilirsiniz. Ptt ayrıca, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için kredi imkanından faydalanabilmeleri ne göre, krediyi bularak hemen 5 dakika içerisinde sonuç vermekte. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra sizlere sonuç verilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına kredi gönderin. Onaylanan kredi hızlı birşekilde sizlere sonuç olarak gelecekte onaylanan bu tutar aynı gün içinde PTT şubeleri üzerinden sizleri kullandırılacaktır.