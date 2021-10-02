İş Bankası kredi kartı olan ve bankamatik kartı olan kişilere 5000 TL ödeme yapıyor. İş Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte düzenli olarak banka kartı ve kredi kartı ile alışveriş yapan kişilere Kredi notu da uygun olması durumunda 5000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. İş Bankası yapmış olduğu bu duyuru sonrasında kredi kartı ve banka kartı olan kendi müşterilerine İşCep uygulaması üzerinden hemen anında onay vermektedir. İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden yapılacak olan bu başvurular sonrasında ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme toplamda da 36 ay vadeli kredilerde şubelere gitmeden hemen hesabınıza aktarma yaparak kredi kullanabileceksiniz.

İş Bankası İşCep uygulamasından 5000 TL başvuru nasıl yapılır?

İş Bankası İşCep uygulamasına giriş yaptıktan sonra 5000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler internet bankacılığı şifresi ile birlikte uygulamaya giriş yapması gerekiyor. İş Bankası İşCep uygulamasına giriş yaptığınızda 5000 TL'ye kadar sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan tutar kadar krediniz de hemen aynı gün içerisinde İş Bankası hesabınıza aktarılır.

İş Bankası hesabı olmayan müşteriler ise İş bankası'nın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak 5000 TL'ye kadar onay alabilmektedirler.

İş Bankası hesabı olmayan müşteriler ayrıca en yakın banka şubesine giderek buradan kimlik ve gelir belgesi ile birlikte de kredi başvurusu yapabilir. 5000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız Kredi notunuz 1350 ve üzerinde olması gerekiyor.