Garanti BBVA 0.66 Kampanyasını Duyurdu! Düşük Faiz Oranları ile 10.000 TL Kredi Fırsatı…

Garanti Bankası düşük faiz oranı ile 10.000 TL lik kredi kampanyasını duyurdu. Bankadan gelen açıklamaya göre 0,66 faiz oranları ile 10.000 TL ye kadar kredi kullandırabilecek. İşte kampanya ile ilgili detaylar…

Garanti Bankası nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara 0.66 faiz oranları ile 10.000 TL kredi kampanyasını basına açıkladı. Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisine başvuru yaparak 36 ay vadeli krediden hemen faydalanılabilir. İlk ödemede 3 ay erteleme fırsatı da sunulmakta. Garanti Bankası tarafından düşük faiz oranları ile 10.000 TL ye kadar verilecek olan kredide başvuru yapmak için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Kredi notunun 1100 ve üzeri olması başka bankalardan kredi ile ilgili her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması gerekir. Daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve ödemelerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmiş olan müşterilere düşük oranlı faiz ile kredi verilebilecek.

Sizlerde nakit sıkıntısı çekiyorsanız Garanti Bankası’nın uygulamaya koyduğu düşük faiz oranlı 36 ay vadeli krediye başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmadan önce bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Kredi notunuzun 1100 ve üzeri olması önceden alınmış bir kredinin ödemeleri düzenli bir şekilde yapıldığında kredi fırsatından yararlanabileceksiniz.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Garanti Bankası’nın uygulamaya koyduğu 0,66 faiz oranlı 36 vadeli ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyenler ilk önce bankaların belirttiği şartları yerine getirmeleri gerekir. 1100 ve üzeri kredi notunun olması, sigortalı olarak çalışılıyor ise en az 3 aylık sigorta primlerinin ödenmiş olması şartı vardır. En yakın banka şubesine giderek başvuru yapan kişilere gelir belgesi uygulaması yapılır.

Garanti Bankası’nın nakil ihtiyacı hisseden kişiler için vereceği 0.66 faiz oranlı ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilecek. Düşük faiz oranları ile 10.000 TL lik kredi başvurusu onaylanmadığında banka tarafından geri dönüş yapılarak kişiye bilgi verilir. Güncel faiz oranları ile krediyi kullanarak ihtiyaçlar karşılanabilir. İsteyen vatandaş ihtiyaç kredisi için bankaya müracaat yaparak ihtiyaç kredisi talebinde bulunabilir.