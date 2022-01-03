PTT Ev Hanımlarına Para Dağıtmaya Devam Ediyor, Limitler 10.000 TL Oldu

Ev hanımı olan vatandaşlar için son dakika kampanyası PTT üzerinden geldi. PTT ve aktif bank'ın anlaşmış olduğu yeni Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonuçlarını görebilecekleri yeni kredi kampanyası ile ilgili bilgileri alabilir. PTT İhtiyaç Kredisi olarak aktif banka aracılığı ile vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. PTT üzerinden kredi kullanacak olan ev hanımları daha önce bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmış olması durumunda hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilecek.

PTT acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar aktif bank'ın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak başvurularını PTT şubelerine gitmeden de yapabiliyor. Aktif Bank özellikle Kredi notu düşük olan kişilere vermiş olduğu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu sunarak hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında sizlere bilgiler veriyor. PTT acil destek kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler.

Sms ile başvuru nasıl yapılır?

Cep telefonumuzun Mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3050 numarasını gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka değerlendirmeyi sizin kimlik numaranızı üzerinden yapacak ve 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı alacağınız hakkında bilgileri sizlere mesaj ile gönderilmektedir. Kredi onayı alan vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek Kredi başvurusunu tamamlayabilir ve nakit kredi çekebilir. Eğer PTT şubelerine gidecek zamanınız yok ise ev adresinizi de bu Kredi kullanmanız mümkün olacaktır.

PTT üzerinden ev hanımlarına verilecek olan aktif Bank ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılıyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru Hemen değerlendirilerek sizin hesabınıza ne kadar para yatacağı hakkında bilgilerin mesajla gönderilir.