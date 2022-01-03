Kamu Bankalarından Hesap Açanlara 10.000 TL Ödeme Veriliyor

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank vatandaşlara son dakika kampanyası yaparak belirtilen şartlara uygun olmanız durumunda hemen sizlere nakit kredi onayı vermektedir. Özellikle ilk defa Banka hesabı açacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank şubelerinden bir tanesi ile birlikte çalışmaya başladıkları durumunda para ihtiyaçları olması durumunda mobil uygulama üzerinden 10 bin TL nakit kredi başvurusunda bulunabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları kampanyada özellikle kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vereceklerini açıkladı. Kredi kullanacak olan kişiler hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi onayı olabilir almış oldukları bu olay neticesinde 5 dakika içerisinde Kredi sonuçlarını görebilirler.

Ziraat Bankası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde Kredi sonucu oialabilecek. Ziraat Bankası üzerinde hesabınız var ise banka şubesine gitmeden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilecek ve mobil uygulama üzerinden onaylanan Kredi tutarını kendi hesabınıza yatırabilecek siniz. Kredi başvurusu yapmak için ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de işlem yapmanız mümkün olacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişinin emekli olması durumunda emekli maaşı üzerinden 100 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi kullanabileceğin de söylemek istiyoruz. Emekli maaşınızı eğer Ziraat Bankası üzerinde değilse başvuru yaptıktan hemen sonra kredi alabilmeniz için bankaya emekli maaşınızı taşımanızı Ziraat Bankası sizlerden isteyecektir.

Ziraat bankası'nda başlatılan bu kampanya gibi ayrıca diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de acil nakit ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz 10.000 TL nakit kredi başvurusunu mobil uygulamalar üzerinden veya banka şubeleri üzerinden yapabiliyorsunuz.