PTT Emekliye 80.000 TL Ödemeye Devam Edecek! Tek Yapmanız Gerekenler Açıklandı!

Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, 80000 TL 'ye kadar ödeme alabileceğiniz yeni bir kampanya hazırlandığı açıklandı. Emekli maaşınızı PTT üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 80000 TL'ye kadar alacağınız tüm ödemelerde, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin PTT şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS ile de kredi imkanı sağlanacağı açıklandı.

AKTİFBANK VERECEK!

PTT ile birlikte anlaşma yapan Aktif Bank, yapmış olduğu kampanyada, emekli maaşını PTT üzerinden alan kişilere başvuru yaparak kendi sistemi üzerinden değerlendirme yapıyor ve ne kadar kredi onayı aldıkları hakkında bilgileri mesaj ile gönderiyor.

Sms ile başvuru yaptıktan sonra 80000 TL kredi ödemesi onayı alacak olan tüm emekliler için 24 ay vadeli kredi ödeme tablosu hazırlanmaktadır. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bu 50000 TL'ye kadar kredi kullanmanız mümkün olmaktadır.

SMS KREDİ

Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Ptt yazıp boşluk bırakıp göndermiş olduğunuz bu TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde sonuç verilecek ve onaylanan tutarı da istediğiniz zaman PTT şubeleri üzerinden kullanmanıza da olanak sağlanacaktır.

80000 TL kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşların diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları için de destek verilmektedir. Emekli maaşı eğer ilk defa PTT şubelerine taşıyorsanız ilk maaşınızı aldıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz de bilmeniz gerekiyor.