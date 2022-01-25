PTT emekliye 80.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini ve düşük faiz oranları ile işlem yapacağını açıkladı

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşları bu bankadan alınıyor ise hızlı bir şekilde 80 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli PTT ihtiyaç kredisi kullanabilecek. PTT üzerinden yapılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte hızlı bir şekilde bankadan kredi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı eğer PTT şubesi üzerinden alıyorsanız 80 bin TL'ye kullanılacak olan bu Kredi PTT'nin anlaşmış olduğu aktif Bank üzerinden veriliyor.

80 bin TL'ye kadar ödenecek olan emekli kredisinde banka diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı güncel rakamlarına göre kapatma yapacak ve sizlere 50.000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli olarak işlem yapacak. Kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa PTT emekli kredisi kampanyası için SMS atabiliyor.

Sms ile başvuru nasıl yapılır?

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak banka üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler emekli maaşları kendi bankası'nda olması durumunda 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek ve kredi hemen kullanabilecektir. PTT sms kredi kampanyası için başvurunuzu şu şekilde yapıyorsunuz. PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına göndererek emekli kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Mesajı gönderdikten sonra banka sizlere hemen sonuç verecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen size nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler için aranacaksınız.

PTT emekli maaşını za göre kredi onayı vereceği için emekli maaşınızın PTT üzerinden yatıyor olması durumunda SMS ile kredi onayı alabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapan ve emekli maaşı PTT üzerinde olmayan kişileri şubelere davet edecekler ve emekli maaşını taşınması durumunda ne kadar kredi kullanacağı hakkında bilgiler verilecek.

PTT emekli kredisi için ayrıca emekli maaşı bu bankada olan kişiler internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak PTT şubelerine gitmeden Kredi başvurusunda bulunabiliyor. 5 dakika içerisinde sizlere sonuç gelecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen hesabınıza yatacak.