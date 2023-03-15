TC Kimlik Numaranızı Vererek ve Acil Para İhtiyacınıza 40.000 TL Alacaksınız, Bankanın Gizli Kampanyası İfşa Oldu...

TC kimlik numaranızı vererek ve Acil para ihtiyacınızın olması durumunda 40.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler uygun faiz oranları ile birlikte verilmekte olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulama sonrasında Denizbank tarafından ödeme verilmektedir.

Denizbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları halinde Kredi ödemelerini gerçekleştirerek nakit kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapacağını ve bu kredilerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara Kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde hesaplarında yatırarak konlandıracağını da açıkladı.

Denizbank tarafından yapılan bu Kredi kampanyasında t.c kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama ile birlikte Kredi ödemeleri almak isteyen tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi 40.000 TL olarak verilmektedir. 40.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz kredilerde sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurunuzu ₺40.000 olarak ve Acil para ihtiyacınızı gerçekleştirmek için hemen başvuru yapmak istiyorsanız sms ile işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kampanyada mevcut olduğunu söylemek istiyoruz. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 40.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa cebimde Kredi kampanyasına katılarak 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bir kredi kampanyasına hemen katılabilmektedir. 40 bin TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girdikten sonra Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderirlerse DenizBank SMS ile kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.