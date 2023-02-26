PTT emeklilere önemli bir duyuruda bulundu: 15 bin ve 80 bin TL arasında ödeme olacak

PTT emeklilere önemli bir duyuruda bulundu. Bu duyuruya göre acil nakit ihtiyacı olan emeklilere yönelik olarak maaşlarını bu bankadan almaları tak değerinde 15.000 TL ila 80.000 TL arasında ödeme yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

Bu kampanyaya başvurulması takdirinde emekli kredisi imkanından faydalanabilirsiniz. Belirli bir süre devam edecek olan bu kampanyayı göre kampanyadan faydalanabilecek kitle başvuruda bulunan emeklilerdir. PTT üzerinden emekli maaşını alan kişiler PTT ve aktif bank vasıtasıyla başlatılan kampanyaya katılabileceklerdir.

PTT emekli kredisi için SMS ile başvuruda buluna bilmeniz mümkün olmaktadır. SMS atarak şubeye kadar yorulmadan ne kadar onay alabildiğinizi görebilmeniz mümkündür. Cep telefonlarınız üzerinden SMS atarak 50.000 TL'ye kadar onay alabilmeniz durumunda 36 ay vade, 50 ila 80.000 TL ödeme onay almaları durumunda ise 24 ay vadeye kadar nakit kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Sms´ i ise şu şekilde ata bilmeniz mümkündür: PTT yazıp boşluk bırakın ve ardından TC kimlik numaranızı yazınız. Ve bu mesajı 3050 numarasına gönderiniz.

Kimlik numaranıza göre onay alıp almadığınızı öğrenebilmeniz bu şekilde mümkün olmaktadır. Bu kısa mesajı yanlış veya eksik bir şekilde göndermeniz durumunda onay alıp almadığınızı öğrene bilmeniz mümkün olmayabilir.

Bu nedenden dolayı doğru ve eksiksiz bir şekilde kimlik numaranızı girmeniz ve doğru numaraya göndermeniz çok önemlidir. Bu bankadan maaş almamanız takdirinde ise maaş müşterisi olmak istemeniz durumunda da bu imkandan faydalanabilmeniz mümkün olmaktadır. Maaş müşterisi olarak kampanyadan faydalanabilmesi mümkündür.