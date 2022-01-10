PTT Emekli Vatandaşa 50.000 TL Ödeme Yapacak, Son Dakika

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler yaşayan emekli vatandaşları yeni yılla birlikte sevindiren ilk Müjdeli Haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emekli maaşlarına yapmış olduğu zamlar oldu.

Geçtiğimiz yaşadığımız ekonomik sıkıntıların ardından Ekonomik olarak zor günler yaşayan emekli vatandaşlara yeni yıllar itibariyle Müjdeli haberi ilk veren Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşına yapmış olduğu zamlar oldu. Bu haber sonrası emekli vatandaşı sevindiren iki haberi PTT verdi her emekli vatandaşa 50.000 TL nakit yardım yapılacağını duyurdu.

Emeklilere 50.000 TL kredi müjdesi PTT'den geldi

Geçtiğimiz yılları düşük Alım gücü ile kapatan emekliler nakit sıkıntılarına bankalardan veya kredi kartlarından aldıkları nakit ödemelerle çözüme kavuşturdular. Bu sebeple 2022 yılına borç ve karşılayan emekli vatandaşlar Yeni dönemde borçlarını kapatmak için alternatif yollar aramaya başladılar. Bu sebeple emekli yaptığı kampanyalar ile bilinen PTT emeklileri sevindiren haberi müjdeleri vermeye devam ediyor.

PTT emekli vatandaşların yeni dönem borçlarını kapatıp 2022 yılında ekonomik açıdan rahat hareket etmek isteyen emekli vatandaşlara 50.000 TL borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu.

Emeklilere 80000 TL'lik 2 kredi

PTT emekli vatandaşlar için düzenlemiş olduğu kampanyalar açıklarken 50.000 TL tutarındaki borç kapatma kredisine ek olarak nakit sıkıntısı yaşayan emeklilere ikinci bir kredi daha verebileceğini duyurdu. Bu kampanyaya göre 2022 yılında nakit sıkıntısı yaşamak istemeyen emekli vatandaşlar PTT tarafından 80 bin TL tutarında ihtiyaç Kredisi alabilecek bu hizmetler karşılığında PTT'nin 80 bin TL'lik ihtiyaç kredisi hizmetinden faydalanmak isteyen emekli vatandaşlara özel yüzde 2.39 dan başlayan faiz oranları uygulanacak.

PTT kredisi ne nasıl başvuru yapılır? ihtiyaç kredisinden kimler faydalanabilir?

PTT'nin emekli vatandaşları sunmuş olduğu kredilerden faydalanabilmek için yerine getirilmesi gereken tek koşul PTT'den emekli maaşı alma koşuludur. Bu koşulu sağlayan her emekli vatandaş bu kredilerden rahatlıkla faydalanabilir PTT kredisi ne başvurmak isteyen emekli vatandaşlar SMS yolu ile veya kurumun web sitesi üzerinden veyahut en yakın PTT şubesine giderek ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilirler.