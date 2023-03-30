PTT emekli kredisi olarak 85 bin TL düşük faizli gelir belgesiz kredi ödemesi yapıyor

PTT emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu kampanyalarda nakit Kredi kullanacak olan tüm emeklileri uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. PTT emekli kredisi kampanyası adı altında başlatılan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödeme verecek olan 85 bin TL kredi kampanyası ile birlikte 24 ay vadeli kredi işlemleri hemen yapılacak.

PTT emekli kredisi kampanyasına katılarak başvuru gerçekleştirecek olan kişilerin maaş müşterileri olmaları durumunda Kredi işlemlerini hemen aynı gün içinde yapabilecekleri bir kampanya hazırlandı. PTT emekli kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi yapabileceğiniz bu krediler de sizlere başvuru şartlarına uygun olarak hemen ödeme verileceği ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılacağı açıklandı. PTT emekli kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi yapmak istiyorsanız Size en yakın banka şubesi üzerinden kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapabileceksiniz ve PTT emekli kredisi kampanyası ile birlikte işlemleriniz hemen PTT şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

PTT emekli kredisi kullanacak olan vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda PTT'ye kayıtlı olan cep telefonları numaraları üzerinden Mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacağını da söylemek isteriz. PTT emekli kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuç öğreniyorlar ve kredi onayı almaları durumunda da banka hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.