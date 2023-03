Prof. Dr. Naci Görür korkutan açıklamayı yaptı! İstanbul'da çok büyük can kaybı olacak! O tarihe dikkat!

İstanbul'da çok büyük can kaybı olacak! O tarihe dikkat! Prof. Dr. Naci Görür korkutan açıklamayı yaptı! Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunda sıklıkla yaptığı tahminleriyle bilinir. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul'un depreme hazırlanması için 7 maddelik bir öneri listesi paylaşmıştı. Şimdi ise Twitter hesabından olası İstanbul depremiyle ilgili "Hükümetimize acil bir öneri" başlıklı bir paylaşım yaptı ve kritik noktalara değinerek çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki can kaybına neden olabilecek bina sayısının en az 90 bin olduğunu ifade etti. Bu durum, yüz binlerce kişinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu gösteriyor. Bu nedenle en doğru yolun, bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden inşa edilmesi olduğunu belirtti. Ancak Görür, "Bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum" diyerek, devletin İstanbul'da deprem güçlü ve boş binaların tümünü kayıt altına alıp devlet olarak kiralamasının ve riskli binalarda yaşayan insanların buralara taşınmasının sağlanmasını önerdi.

Prof. Dr. Naci Görür, insanların can güvenliğinin sağlanmasının her şeyin önünde olduğunu vurguladı ve "İnsanlarımızın can güvenliği sağlandıktan sonra belediye ve vatandaşla el ele verip boşaltılan binaları deprem dirençli hale getirmelidir" ifadelerini kullandı. Bu konuda bilim insanı olarak daha acil bir çözüm düşünemediğini aktardı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün önerileri deprem konusunda dikkate alınması gereken önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların can güvenliğinin öncelikli olduğu bir dönemde, bu tür önerilerin hayata geçirilmesi, deprem gibi doğal afetlerin olası etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.