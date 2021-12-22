Akbank ve 2 Bankadan Yeni Nakit Haberi Umut Dolu, Bankalardan Yüksek Limitli Para Ödemeleri Başladı

Akbank, İş Bankası ve Şekerbank üzerinden yeni bir kampanya haberi başladı. 3 bankadan 5 dakikada onaylı 100.000 TL borç kapatma kredisi verilecek. 3 bankanın başlattığı bu kampanyaya katılmak isteyenler, belirli şartlara göre kredi kullanabileceklerdir.

Akbank, İş Bankası ve Şekerbank üzerinden borç kapatma kredisi almak isteyenler, belirli şartlara göre kredi onayı alabileceklerdir. Akbank, İş Bankası ve Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olarak başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bankalar kredi başvurusu için Akbank, İş Bankası ve Şekerbank internet siteleri üzerinden işlem yapacak.

Güncel olan banka borçlarınız hesaplanarak 100.000 TL'ye kadar kredi kullanımı yapılacaktır. Ayrıca borç kapatma kredilerinde kredi onayı aldıktan sonra sadece banka borçlarınız kapatılır. Üzerine ihtiyaç kredisi kullanamazsınız. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve eğer bankalarla aranız iyi ise kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler, borç kapatma kredisi olarak en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirler. Akbank uygun faiz oranları ile verdiği bu kredilerde, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Akbank internet sitesine giriş yaparak ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilecektir. 3 ay ertelemeli olan bu kredilerde banka düşük faizlerle işlem yapacaktır.

Şekerbank

Şekerbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra 100.000 TL borç transferi kredisi kullanabilirsiniz. Banka diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı hesaplayarak bu krediye sizlere verecektir. Özellikle emekli olan kişilerin bu bankadan bu krediyi aldığını biliyoruz. Emekli olan kişiler borç kapatma kredisi başvurusu yaparak hem maaşlarını taşıyabilir hem de diğer bankadaki tüm borçlarını tek bir bankaya taşıyabilirler. Şekerbank şubeler üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda en fazla 36 ay vade ile işlem yaparsınız.

İş Bankası

İş Bankası üzerinden 100.000 TL transfer kredisi başvurusu şubelerden yapılıyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olan bu kredileri İş Bankası üzerinden alarak diğer bankalardaki borçlarını kapatıyorlar. İş Bankası acil ihtiyacı olan kişiler için hazırladığı bu kredi kampanyasına ayrıca internet sitesi üzerinden de başvuru alarak işlem yapıyor...