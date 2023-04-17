PTT duyurdu: Yeni bir finansal kampanya, ev hanımlarına kredi imkanı sunuyor

PTT ve Aktif Bank iş birliği ile hayata geçirilen bu kampanya, ihtiyaç kredisi almak isteyen ev hanımlarının işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kampanya dahilinde, ev hanımları 30.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini 36 ay vadeli olarak ödeyebilecekler.

Kredi başvuruları PTT üzerinden gerçekleştirilecek ve başvuruları onaylanan kişilerin kredileri hemen hesaplarına yatırılacak. Ayrıca, kampanya dahilinde uygun faiz oranları sunulacak. Bu sayede nakit ihtiyacı olan ev hanımları, kolayca kredi alarak ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Aktifbank'ın "n-kolay kredi" adlı kampanyası da ev hanımlarına kredi imkanı sağlıyor. Bu kampanya dahilinde internet üzerinden 30.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilecek ve onaylanan krediler, banka personeli tarafından ev veya iş adresinize teslim edilecek. Başvuruların sonucu ise, sadece 10 dakika içinde cep telefonunuza mesaj olarak gönderilecek.

Bu finansal kampanyaların yanı sıra, ev hanımları için birçok kredi seçeneği bulunuyor. Ancak, bu kampanyaların en büyük avantajı, ev hanımlarına özel olmaları ve belirli şartlar dahilinde kolayca başvurulabilmeleridir. Bu kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin ise emekli olmak, bireysel müşteri olmak veya ev hanımı olmak gibi şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

Sonuç olarak, ev hanımları için sunulan bu finansal kampanyalar, nakit ihtiyacı olanlar için kolay bir çözüm sunuyor. Bu kampanyalar sayesinde ev hanımları, ihtiyaçlarına uygun faiz oranlarıyla kredi kullanarak, hayallerini gerçekleştirebilecekler.