PTT Duyurdu! Bankalara Kredi Başvurusu Yapmayan veya Sonucu Ret Olanlara 50 Bin TL Ödeme Yapılacak

Kredi notu tüm kredi kartı ve kredi alma işlemlerinde kişilerin karşısına çıkan bir durumdur. Kredi notu bankaların kullandığı bir puanlama sistemidir ve düşük kredi notu olan kişiler genellikle bankalardan kredi alamazlar. Kredi notu ile kişilerin ödeme gücü bankalar tarafından değerlendirilir. Eğer sahip olduğunuz kartların borçları düzenli olarak ödeniyorsa veya çekilen kredi taksitlerinde ödemelerde gecikme yaşanmıyorsa iyi bir kredi notuna sahip olursunuz. Kredi kullanmak isteyen kişilerin önüne öncelikli olarak çıkan kredi notudur. Yüksek kredi notuna sahip kişiler kredi alımı konusunda herhangi bir engelle karşılaşmaz. Talep ettikleri limit ile talep ettikleri zaman rahatlıkla kredi alabilirler.

PTT Kredi Notu Düşük Vatandaşlara Kredi Veriyor!

Kredi notu yüksek olan bir birey dilediği miktarda krediyi kolayca çekebilir. Ancak kredi notu düşük olan kişiler ya ihtiyacı olan kredi miktarının çok altında kredi kullanabiliyor ya da hiç kullanamıyor. Ancak aman zaman bankalar kampanyalar düzenleyerek kredi notu düşük kişilere de kredi verebilmekte.

PTT ortaklığında Aktif Bank bankası da şuan bu kampanyaya sahip bankalardan biri. Kredi notu düşük ihtiyaç sahipleri kampanya dahilinde PTT ve ya Aktif Bank aracılığıyla 50 bin TL’ye kadar kredi alabilmekte. Düşük kredi notu, kampanya sebebiyle hiçbir önem teşkil etmemekte ancak kredi alacak kişilerin herhangi bir icrası veya avukat elinde icra dosyası bulunmaması gerekiyor.

PTT ie 50 Bin TL Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredisi kullanmayı talep eden vatandaşlar emekli olmaları veya çalışmaları halinde farklı başvuru yöntemleri izlemelidir. Emekli vatandaşların kredi başvurusunda bulunabilmesi için emekli maaşını PTT üzerinden alması gerekiyor. Emekli vatandaşlar; acil kredi ihtiyacının bulunması halinde eğer kredi notu da düşükse PTT şubesi üzerinden başvuruda bulunabilir. Faiz oranları kredi notunuzda ters orantılıdır. Yani yüksek kredi notu daha düşük faiz oranları sağlarken düşük kredi notu daha yüksek faiz oranlarına sebep olur.