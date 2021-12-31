 Emekliye Müjde! Kimlik Kartıyla 12.000 TL Ödeme Verilecek

Emeklilere nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri halinde nakit ihtiyaçları için kullanabilecekleri 12.000 TL'ye kadar acil destek kredisi verilecek.

Emekliler için kampanya başlatan Akbank sonunda müjdeyi verdi. İhtiyaç kredisi kullanan emeklilere 12 bin TL'ye kadar krediye onay vereceğini duyuran Akbank, emeklileri sevindirdi. Akbank'ın başlattığı kampanya ile emekliler ihtiyaç kredisi kullanmak istediklerinde banka şubesine gitmeden diledikleri zaman güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Akbank, yeni bir kampanya kapsamında özellikle emeklilere düşük faizli kredi sunacağını açıkladı ve emeklilerin yüzünü güldürdü. Akbank İhtiyaç Kredisi'ne başvurmak isteyen emekliler bankadan emekli maaşlarını aldıktan sonra yüksek limitli kredileri sorunsuz ve kolay bir şekilde kullanabilmektedir.

Eğer daha önce bu bankadan yüksek limitli Emekli Kredisi kullandıysanız ve şu anda paraya ihtiyacınız var ise, Akbank size 36 aya kadar sorunsuz şekilde kredi kullandıracaktır. Akbank emeklilere 12.000 TL'ye kadar ödeme yapmayı kabul etti ve müjdeyi verdi. Müşteriler, acil kredi için banka şubesine gitmek yerine Akbank Direkt uygulaması ile kredi alabilmektedir.

Fakat unutmayın ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşların kredi notunun iyi olması gerekiyor. Aksi takdirde başvurularınız reddedilebilir. Örneğin eğer emekli olduktan sonra banka şubesine gitmeden kredi kullanmak istiyorsak mutlaka kredi notunun iyi olması gerekir. Kredi notu 1200 ve üzeri olan vatandaşlar, emeklilik durumunda gelir belgesi gerektirmeyen düşük faizli ihtiyaç kredisini diledikleri zaman, kolay ve güvenli bir şekilde kullanabilmektedir.

Akbank ile 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine başvurmak isterseniz, SMS göndererek ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilme şansına sahipsiniz. Telefonunuzun mesaj bölümüne kontör yazın, bir boşluk bırakın ve T.C. Kimlik numaranızı yazarken bu mesajı 44 25'e kısa mesaj olarak yazdıktan sonra, Akbank 5 dakikadan az bir süre içerisinde kimlik numaranıza göre kredinizi değerlendirmeye alacak ve onayladığı kredi sayısını size bildirecektir. Eğer Akbank kredilerine SMS dışında ulaşmak isterseniz, dilediğiniz zaman kolay bir şekilde banka şubelerinden, bankanın müşteri hizmetleri numarasından veya bankanın ATM'sinden hızlı ve güvenli bir şekilde başvurabilirsiniz.

Akbank resmi müşteri hizmetleri: 444 2 525