PTT bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 40.000 TL Ödeme yapacak

PTT üzerinden acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bankalardan bankamatik kartı kullanan kişiler ve düzenli olarak bu bankamatik kartları üzerinden alışveriş yapan kişilere 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek.

PTT ile aktif Bank anlaşması ile başlatılan bu kampanyaya ING Bank Denizbank ve Burgan bank'ta katıldı. PTT özellikle emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada yüksek limitli kredi kullanmak isteyen emeklilerin kendi PTT şubeleri üzerinden emekli maaşını alması durumunda Kredi notu düşük olsa bile kredi onayı verecek.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda başvuru yaptıktan sonra hızlı bir şekilde sonuç alacak.

PTT Aktif Bank kredisi

PTT ve aktif banka aracılığı ile verilecek olan İhtiyaç kredisinde banka kredi notu düşük olanlarda kredi onayı alabiliyor. PTT yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. PTT üzerinden yapılan Bu kampanyada ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmak istiyorsanız kredi onayı aldıktan sonra kredi kullanımı esnasında bu konuyu dile getirmeniz gerekiyor.

Aktif Bank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak PTT şubelerine gitmeden de ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Sms ile başvuru yapmak isteyen kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderebilir. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu sizlere sunacak ve tutarı kadar sizleri hesaba yatıracak.

PTT ayrıca aktif bank'ın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran kişilere Kredi imkanı sunuyor.

PTT üzerinden aktif Bank haricinde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve PTT üzerinde kredi veren bankalar öğrenebilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler diğer bankalardan kredi kullanmak istiyorlarsa düşük faizli onay almak için banka kredi notu yüksek olması gerekiyor. Detayları öğrenmek için size en yakın PTT şubesine giderek bu bankalarda hangisinden daha uygun faizle kredi alacağınız öğrenebilirsiniz.