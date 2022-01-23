Duyuru: Cumhurbaşkanı Onaylı Emekliye 5000 TL Üzerinde Nakit, Emeklinin Hesabına Yatacak. Emekli olan kişileri sevindirecek olan haber devlet destekli olarak verilecek 5000 TL ve üzerinde nakit kampanyası ile başladı. Emekli olan vatandaşlar 5000 TL ve üzerinde nakit kullanmak istiyorsa bazı şartlara uygun olması şarttır. Özellikle bu nakit kampanyasına başvuru yapacak olan emeklilerin emekli maaşı Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerinden alması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı onaylı ve devlet destekli olarak sadece emekli olan vatandaşlar için verilecek olan 5000 TL üzerindeki nakit ödemelerde en yüksek limit 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasıdır. 5000 TL ve üzerinde nakit kullanacak olan emeklilerin Kredi notu düşük olsa bile ve daha önce bu bankalardan kredi kullansa bile onay olacaklarını söyleyebiliriz. Sadece icralık ve avukatlık olan emekliler bu kampanyalardan faydalanamıyor. Eğer bankalardan dolayı icralık ve avukatlık bir durumunuz var sert ve kara liste müşterisi grubunda iseniz başvurunuzu yapmadan önce Kara listedeki olan borçlarımızı kapatarak en yakın banka şubesine giderek emekli maaşı hesabını üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Devlet destekli olarak verilecek olan 5000 TL üzerindeki nakit kampanyaları için emekliler Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden emekli maaşı alması durumunda bankaların resmi internet sitelerine girerek buradan nakit kredi için başvuruda bulunabilecek ve sonucunu da hemen cep telefonuna gelecek olan mesaj ile öğrenecek. Başvuru yaptıktan sonra eğer cep telefonunuza Mesaj gelmedi ise kredi kullanmak için onay alıp almadığınızı bankaların müşteri hizmetleri numarasını arayarak da öğrenebilirsiniz.

Emekli olan Bey internet bankacılığı kullanmayan kişiler ise Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine girerek buradan güncel kampanyaları görebilir ve ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak bankanın tüm Kredi kampanyalarını bir anda başvurabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için 50.000 TL'ye kadar onay verecek ve 36 ay vadeli olarak sizlere bu krediyi geri ödemenizi sağlayacaktır. Kredinin ayrıca en güzel yerlerinden bir tanesi ise ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak kullanabilmenizdir.