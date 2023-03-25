PTT AVM'de Ramazan ayı bombası vatandaşı mest etti! TMO ayçiçek yağı kapıda ödemeli kargoyla ücretsiz

TMO ayçiçek yağı kapıda ödemeli kargoyla ücretsiz... PTT AVM'de Ramazan ayı bombası vatandaşı mest etti! Özellikle düzenlemeler sonrasında ayçiçek yağı almak isteyen kişiler için bu kapsamda yapılacak olan işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi çeşitli noktalarda düzenlemelerin gerçekleştirildiği belirtilerek bu işlemlerin gerçekleştirilmesini önemli olduğu vurgulanmaktadır neticede yapılacak olan işlemler kapsamında ayçiçek yağı almak isteyen kişiler için fırsatların sunulduğu ve PTT AVM ayçiçek yağı kampanyası başlatarak bu işlemlerin gerçekleştirileceği bilindi ve bu kapsamda da düzenlemelerin gerçekleştirildiği de vurgulandı.

Özellikle düzenlemeler kapsamında ayçiçek yağ alınması için yapılacak olan düzenlemelere katkı sağlanması gerektiği konusuyla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu işlemler konusunda da düzenlemelerin tamamlanarak işlemlerin tamamlanması da mümkün hale gelmektedir

PTT AVM fırsatları her geçen gün artarak yenilerine eklenmesi konusunda düzenlemelerin devam ettiği de belirtildi ve bu kapsamda da düzenlemelerin tamamlanarak işlemlerin gerçekleştirilmesi de mümkün hale geldi. Tarım kredi kooperatifleri ardından PTT AVM de sınırlı sayıda 5 LT yağların alınması konusunda işlemlerin gerçekleştirilmesi de mümkün hale geliyor. Neticede yapılacak olan bu yağ alımları sonrasında sorunlarını en aza indirilecek planlanarak işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün hale geliyor ya onlarında fırsatlar sunulması neticesinde yapılacak olan indirimli fiyatlarla alımların gerçekleştirilmesi konusundaki işlemlerin tamamlanması da bu kapsamda gerçekleştirilmiş oluyor. Bu ayçiçek yağlarının alımı mümkün hale gelmektedir.

Bu kampanyalardan biri de PTT AVM tarafından başlatıldı. PTT AVM, depremzedelere yardım amacıyla TMO Ayçiçek yağı kampanyası düzenledi. Kampanya, 11 ildeki depremzedelere ulaştırılmak üzere TMO Ayçiçek yağı 5 LT satış fiyatında indirim yapılmasını ve ücretsiz kargo imkanı sunulmasını içeriyordu.

PTT AVM'nin düzenlediği bu kampanya kapsamında, TMO Ayçiçek yağı 5 LT satış fiyatı 254 TL iken, kampanya sayesinde satış fiyatı 127 TL olarak belirlendi. Kampanya hakkında yapılan açıklamada, "Bu kategoriden verilen siparişler yardım noktalarına iletilecektir. Bu nedenle iptal ve iade yapılamaz" denildi. Ürünlerin kargo ve lojistik hizmeti ise ücretsiz olarak sağlandı.

PTT AVM, depremzedelerin acısını hafifletmek için bu ve benzeri kampanyalarla yardım elini uzatmaya devam ediyor.

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