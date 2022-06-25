PTT Acil Kodu İle Duyuru Paylaştı! Nakit İsteyen ve Acil Para İhtiyacı Olan Kişilere 39.000 TL Ödeme Olacak!

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak kredi kullanacak olan vatandaşlar, 39000 TL kadar hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, PTT'nin yapmış olduğu ve Aktif Bank ile ortaklaşa başlatacağı kredi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanarak, bayrama kadar acil nakit ihtiyacını giderebilir.

Kurban Bayramı gelmeden, özellikle PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 39.000 TL 36 ay vadeli kredi için PTT şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin ayrıca banka şubelerine gelmeden de işlem yapabileceği hakkında bilgiler verilmektedir. Ptt kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlandırılacak olan bu aktif Bank kredisi için emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi alabilecekleri hakkında bilgileri yayınladı. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusunu yapmak istiyorsa, ayrıca bu bankaların başlatmış olduğu SMS ile yani mesaj ile kredi kampanyasına katılmanız da mümkündür.

Kendi cep telefonu numaranız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte PTT kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, ücretli bir mesaj attıktan sonra ne kadar kredi onayı aldıkları hakkında bilgileri öğrenmektedir. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabiliyor.

SMS ile başvuru

Sms ile başvuru yapmak isteyen kişiler kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa, PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesajı, aktif, bankanın SMS Kredi, servis numarası olan 30 50 numarasına göndermesi yeterlidir. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında bandı hızlı birşekilde sizlere ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında bilgiler verecek, onaylanan tutar kadar kredinin nekadar olduğunu, mesaj ile bildirecek ve sizi en yakın PTT şubesine davet ederek, onaylanan tutarı, kullanmanıza olanak sağlayacaktır.