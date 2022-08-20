PTT açıklaması geldi! PTT'den acil ihtiyaç kredisi başladı: Nakit 40.000 TL...

PTT üzerinden acil açıklama geldi. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 36 ay vadeli olarak Kredi verilmektedir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde Kredi ödemelerini yapacağı Haberi geldi.

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada PTT kendi Bankası üzerinden değil aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi vererek vatandaşların kredi puanı düşük olsa bile hemen aynı gün içinde onay vermektedir. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra kredi şartlarına uygun olarak Kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredileri hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

PTT ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin özellikle emekli olması durumunda emekli maaşı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. PTT kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini hemen aynı gün içinde hesaplarınızı ödeme imkanı da sizlere sağlamaktadır.

Başvurularımızı gerçekleştirmek istiyorsanız 40.000 TL kredi için banka şubelerine gitmeden PTT şubelerine giderek işlemlerinizi kimlikleriniz ile birlikte gelir belgesiz olarak yapabilirsiniz. PTT şubelerine gittikten sonra ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin şartları uygun olarak nakit imkanından faydalanabilmeleri için kimlikleriyle birlikte gişe personeli yardımı aracılığı ile verilecek olan aktif Bank kredi başvuru formunu doldurmaları durumunda kredi onayı alabilmektedirler. Ayrıca bankadan Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da kredi başvurusu yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız PTT yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır.