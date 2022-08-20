Bankalardan kredi notu olmayanlara Garanti Bankası üzerinden 40.000 TL ödenecek! Son şans...

Bankalarda kredi notu olmayan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden vatandaşları Kredi hizmete sunacağını açıkladı. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeye kadar işlemlerimizi gerçekleştirerek kredi alabileceksiniz. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası adı 6 ile verilen bu kredilerde Garanti Bankası 36 ay vadeye kadar sizlere düşük faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlayacak. Garanti Bankası internet sitesi üzerinden yapılan kredi kampanyası başvurusunda şartlara uygun olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak 40.000 TL bireysel tüketici kredisi hizmeti sunulmaktadır. Başvuru yapacak olan kişilere en yakın şubeler üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere Garanti Bankası 40.000 TL hemen ödeme vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara Kredi notu düşük olması veya sıfır olması durum aynı gün içinde hesaplarını ödemeler alınmaktadır. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için ise daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi verilmektedir. Emekli maaşı bu bankada olan kişilere 5 dakika içinde sonuç verilir ve sonuçlarına göre kredi kullanma imkanı sağlanır. Başvuru yapmak isteyenler en yakın banka şubesine giderek de kredi alabilmektedirler. Emekli maaşı kendi Bankası da olmayanlara ise banka şubelere giderek önce maaş taşıması yapmasını istemektedir. Başvuru yaparak nakit kredi kullanmak isteyenlere en yakın banka şubesi üzerinden kredi imkanı sunulur. Garanti Bankası 40 bin TL kredi kullanacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda ise bankadan alacakları kredilerde mobil uygulama tercih edilirse hemen kredi sonucunu öğreneceklerdir.