PTT 22.000 TL Ödeme Yapacak! Son Dakika Açıklama Yapıldı! Kişilerin Kimlik Kartı Yeterli Olacak

PTT ve Aktif Bank tarafından sunulan İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 22000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı buluyor. PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre, başvuru şartlarına uygun olan kişilere uygun faiz oranlarıyla 36 ay vadeli ödemeler yapılacak. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olmaları durumunda işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Başvuru işlemleri, PTT şubeleri ya da Aktif Bank SMS servisi kullanılarak yapılabilir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS yoluyla "kredi TC kimlik numarası" şeklinde bir mesaj göndererek kredi başvurusunu gerçekleştirebilirler. İlk taksit ödemesine 3 ay erteleme imkanı da sunulan İhtiyaç Kredisi kampanyası, belirli politikalara uygun olan bireysel müşterilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Emekli vatandaşların da kampanyadan faydalanabilmesi mümkün. Ancak, emekli maaşlarının bankalar aracılığıyla ödeniyor olması gerekiyor. Eğer emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, daha yüksek limitlerde kredi kullanma imkanı bulabilirsiniz.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Başvurularınızı PTT ile yaparak ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde karşılayabilirsiniz. PTT ve Aktif Bank iş birliği ile başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara özel fırsatlar sunuyor. Kampanya dahilinde, belirtilen politikalara uygun olan kişiler, 22000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler.

Başvuru yapmak isteyen kişiler, PTT şubeleri üzerinden veya bankanın SMS servisini kullanarak kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler. Kampanya dahilinde, ilk taksit ödemesine 3 ay erteleme seçeneği sunulmaktadır. Krediler 36 ay vadeli ödemeli olarak hesaplarınıza yatırılır ve uygun faiz oranları ile ödeme planınız belirlenir.

Emekli olan vatandaşlar da nakit kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarını bankalar üzerinden almaları gerekmektedir. PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirler.

Başvuru yaparken belirli politikalara uygun olmak, başvurunun onaylanması için önemlidir. PTT ve Aktif Bank, SMS ile başvuru yapmak isteyen kişilere de imkan sunmaktadır. "Kredi" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına göndermeniz yeterlidir.

Bu kampanya ile ihtiyaçlarınızı karşılamak artık daha kolay. Başvuru yapmak için PTT şubelerine veya Aktif Bank'ın SMS servisine başvurabilirsiniz.